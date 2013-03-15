В Киеве Daewoo на переходе сбил пешехода (видео)
13:12, 15 марта 2013Киев
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Авария произошла на Печерске
Пострадавший был госпитализирован / Фото: «Магнолия-ТВ»
В Киеве на перекрестке улиц Киквидзе и Неманской автомобиль Daewoo Lanos сбил пешехода.
ДТП произошло в зоне действия пешеходного перехода. Дорогу переходили три человека, но пострадал только один из них, сообщает «Магнолия-ТВ».
Пострадавший был госпитализирован.
По словам пешеходов, парень переходил проезжую часть на зеленый для себя сигнал светофора. Водитель Daewoo в то же время утверждает, что для него также горел зеленый свет.
Обстоятельства ДТП выясняют инспекторы ГАИ.
Видео: «Магнолия-ТВ»
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