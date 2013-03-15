В Киеве Daewoo на переходе сбил пешехода (видео)

Пострадавший был госпитализирован / Фото: «Магнолия-ТВ»

В Киеве на перекрестке улиц Киквидзе и Неманской автомобиль Daewoo Lanos сбил пешехода.

ДТП произошло в зоне действия пешеходного перехода. Дорогу переходили три человека, но пострадал только один из них, сообщает «Магнолия-ТВ».

Пострадавший был госпитализирован.

По словам пешеходов, парень переходил проезжую часть на зеленый для себя сигнал светофора. Водитель Daewoo в то же время утверждает, что для него также горел зеленый свет.

Обстоятельства ДТП выясняют инспекторы ГАИ.

Видео: «Магнолия-ТВ»