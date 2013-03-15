Турчинов просит однопартийцев отказаться от претензий на мэрское кресло

Турчинов требует от депутатов «Батькивщины» отказаться от баллотирования в мэры Киева

Первый замглавы партии «Батькивщина» Александр Турчинов отмечает, что депутаты от его фракции должны будут отказаться от самостоятельного баллотирования на пост мэра Киева.

Об этом он сказал в интервью журналу «Фокус», передает LB.ua.

«Каждый член нашей команды может выдвигать свою кандидатуру, размещая билборды – не вижу в этом никаких проблем. Но когда оппозиция определится с единым кандидатом, считаю, что все должны подчиниться партийной дисциплине (отказаться от баллотирования в мэры Киева)», – сказал он, комментируя появление в Киеве билбордов депутатов от «Батькивщины», в частности, Николая Катеринчука.

Он также выразил уверенность, что эти депутаты все-таки откажутся от личных амбиций в пользу общих политических интересов оппозиции.

Напомним, кроме Катеринчука о своей готовности баллотироваться в мэры Киева заявлял нардеп от «Батькивщины» Анатолий Гриценко. Кроме того, обсуждается кандидатура и депутата от «Батькивщины» Александры Кужель. Впрочем, ни Катеринчук, ни Гриценко, ни Кужель не являются членами партии «Батькивщина».