Попова критикуют за решение начать ремонт проспекта Победы до выборов

Попов, возможно, отказался от намерений баллотироваться в мэры / Фото: КГГА

Решение начать реконструкцию проспекта Победы еще до выборов может означать, что глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов передумал баллотироваться на пост мэра Киева.

Такое предположение выдвинул корреспондент газеты «Сегодня», анализируя возможную реакцию киевлян на начало ремонтных работ на перегруженной транспортной артерии.

Как подчеркивает издание, магистраль в ее нынешнем состоянии уже не может справляться с наплывом машин. Пробки и тянучки здесь стали явлением постоянным и круглосуточным. Поэтому увеличение пропускной способности проспекта Победы с 70 до 100 тысяч машин в сутки станет настоящим подарком от городских властей жителям Киева. Водителям и пассажирам это сэкономит кучу времени. А пешеходам добавит удобств. Ведь планируется не только полностью перестелить дорожное полотно, что позволит забыть о ямах минимум на 15 лет. Также будут отремонтированы все путепроводы и пешеходные переходы, появятся новые тротуары, освещение, ограждение. Но все эти «блага цивилизации» киевляне смогут оценить только после завершения реконструкции. А вот во время самих ремонтных работ неудобств явно добавится –отмечает издание.



«До выборов реконструкция проспекта Победы вряд ли будет завершена. И Попов понимает это, как никто другой. Значит, осознает и то, что «недострой» не добавит, а скорее, убавит количество его сторонников во время предстоящих весной мэрских выборов. Если так, нельзя исключить, что Попов отказался от намерений баллотироваться на пост киевского городского головы. Видимо, его вполне устраивает должность головы столичной госадминистрации», – делает предположение автор.



Политолог Кость Бондаренко также предупреждает, что с точки зрения политической целесообразности реконструкция проспекта Победы – «крайне рискованное решение». «Ремонтировать будут в пик предвыборной кампании (а она, скорее всего, придется на начало лета). Очевидно, что, как бы власти ни старались, полностью избавить водителей от неудобств во время ремонта такого масштабного объекта, каким является проспект Победы, будет невозможно. В итоге эта затея может ударить по рейтингу главы КГГА», – говорит политолог. Бондаренко не исключает, что «эти утерянные несколько процентов могут оказаться для Попова критическими».



«Накажут ли киевляне главу госадминистрации за политическую непрактичность (чтобы не сказать наивность), станет известно уже в ближайшее время. Но при любом исходе Киев и киевляне получат еще одну современную дорогу. А это главное», – делает вывод издание.