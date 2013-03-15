Для власти поражение на выборах в Киеве не станет Сталинградом – эксперт

Фесенко считает, что выборы в Киеве могут назначить на июль

Эксперты не исключают, что в Киеве в этом году могут состояться только выборы мэра, а выборы в Киевсовет будут перенесены.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Киеве председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко отметил, что сегодня запускаются различные сценарии срыва столичных выборов, в частности, рассматриваются варианты, чтобы перенести выборы на 2015 год, объединив их таким образом с другими выборами.

Он не исключил, что может рассматриваться вариант перенесения только выборов в Киевсовет.

В то же время, В.Фесенко считает наиболее достоверным сценарием проведение выборов мэра Киева не в июне, а в июле, поскольку это увеличит шансы председателя КГГА Александра Попова, который имеет более постоянный электорат.

Как сказал эксперт, власть ничего не потеряет, если проиграет киевские выборы, поскольку реально руководство все равно останется у А.Попова. Более того, сенсацией будет как раз, если власть выиграет у оппозиции в Киеве. «Для власти поражение в Киеве не станет Сталинградом, потому что реальные полномочия останутся у председателя КГГА», – сказал В.Фесенко.

Также он считает, что власть может разыграть сценарий дискредитации лидера «УДАРа» Виталия Кличко, который сегодня имеет наибольшие шансы выиграть столичные выборы.

По словам В.Фесенко, ходят слухи о том, что бюджет Киева – на грани дефолта.

В свою очередь директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев заметил, что, скорее всего, в этом году состоятся выборы мэра, а выборы депутатов Киевсовета будут перенесены.

По его убеждению, власть «побоится отменять выборы в Киеве», поскольку это даст повод для мобилизации оппозиции, которая будет требовать их проведения.

Более того, считает В.Карасев, власти выгодно, чтобы В.Кличко стал мэром Киева с целью его дискредитации в канун президентских выборов 2015 года, и тогда большие шансы появятся у Попова.

По словам директора Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, киевские выборы будут интересны, прежде всего, борьбой внутри оппозиции.

«Мы видим, как они цинично друг над другом издеваются, как беспардонно друзья – лидеры оппозиции – друг над другом издеваются: один говорит, что ты иди (на киевские выборы – УНИАН), потому что это хороший трамплин для президентской кампании», – сказал М.Погребинский.

При этом он спрогнозировал, что сам В.Кличко на выборы не пойдет, а это увеличит шансы А.Попова на победу.