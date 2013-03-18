Тягнибок считает, что не только Кличко может победить Попова

Тягнибок заявил, что победа оппозиции в Киеве будет однозначной

Лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок убежден, что на выборах в Киеве любой согласованный кандидат от оппозиции победит кандидата от власти.

Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала «Интер», сообщает «Украинская правда. Киев».

«Любой кандидат, который будет поддержан «Батькивщиной», «Свободой» и «УДАРом», побеждает на тех выборах Попова или любого другого представителя власти», – сказал Тягнибок.

По его словам, победа оппозиции в Киеве будет однозначной. Он напомнил, что на прошлых парламентских выборах в одном из 12 округов в Киеве не победил ни один представитель власти.

«Конечно, мы предложим кандидатуры, конечно, мы проведем соответствующие опросы и таким образом мы определимся. Наконец, тактика нашей совместной борьбы на парламентских выборах показала, что мы можем, умеем договариваться и побеждаем. Так что я не думаю, что в Киеве будет какая-то проблема», – сказал Тягнибок.

«Я думаю, уже буквально неделю-две, будут конкретные предложения со стороны трех оппозиционных фракций. Самое важное, чтобы это были единственные согласованы кандидатуры», – добавил он.