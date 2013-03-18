В Киеве массово демонтируют незаконную рекламу

С начала года в Киеве стало меньше на 148 рекламных носителей

В течение февраля в столице демонтировано 107 рекламных носителей.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Пузанов, информирует пресс-служба КГГА.

Он напомнил, что сейчас столица предоставляет разрешения на установку новых рекламных объектов в пределах Концепции развития наружной рекламы в городе Киеве и продлевает действие существующих.

Больше всего в феврале было демонтировано незаконных вывесок (46 шт.), баннеров (28 шт.) и кронштейнов (20 шт.). Всего с начала 2013 года в столице стало меньше на 148 незаконных рекламных носителей.

В пресс-службе напоминают, что в течение 2012 года в Киеве было принудительно демонтировано 1265 незаконных рекламных носителей, что на 56,4% больше, чем за 2011 год. В 2011 году было демонтировано 809 объектов, что на 14,1% больше, чем в прошлом.