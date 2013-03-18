В Киеве за выходные произошло 24 пожара

17 марта пожар произошел в Музее народной архитектуры и быта

В течение двух праздничных дней, 16 и 17 марта, пожарно-спасательные подразделения города Киева осуществляли 37 выездов, из них 24 – на пожары, 2 – на помощь населению, еще 2 – на помощь другим службам.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве, жертв и пострадавших в результате пожаров не оказалось.

Один из случаев, на который выехали подольские спасатели, произошел 16 марта в 10:09. В отдельно расположенном одноэтажном металлическом сооружении по ул. Гречко, 8-Д возник пожар.

В 10:43 пожар был локализован, а в 11:03 – ликвидирован.

Под действием высокой температуры огня пожара сгорело и было разобрано 64 кв. м крыши, повреждено электрооборудование по изготовлению металлических конструкций.

Еще один случай произошел 17 марта в селе Пирогово, Голосеевского района.

На территории Музея народной архитектуры и быта Украины примерно в три часа ночи загорелось одноэтажное здание площадью 6 кв. м.

Силами трех пожарно-спасательных подразделений пожар был ликвидирован за 6 минут. Еще некоторое время пожарным понадобилось, чтобы разобрать 10 кв. м фасадной части стены и крыши здания, сгорелевшего дотла.

Причины пожаров и материальный ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются специалистами.