Прокуратура требует вернуть Киеву 2 га Жукового острова

Стоимость земельного участка составляет свыше 4 миллионов гривен / Фото: dan.kiev.ua

Прокуратура Голосеевского района Киева заявила иск в суд и требует обязать ОАО «АК «Киевреконструкция» вернуть в коммунальную собственность почти 2 га земли стоимостью свыше 4 млн грн на Жуковом острове.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Голосеевского района Киева, решением Киевсовета в 2007 году ОАО «АК «Киевреконструкция» было передано в аренду два земельных участка на ул. Февральской, 58 и 1-Б общей площадью почти 2 га для строительства административного здания со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом.

Как выяснилось, земля по целевому назначению не используется и срок действия договоров аренды уже закончился.

По заключению проверки Главного управления земельных ресурсов КГГА, оба земельных участка засорены бытовыми и строительными отходами, территория ограждена забором и на ней построено несколько сооружений неопределенного назначения.

В иске прокуратура требует обязать ОАО «АК «Киевреконструкция» привести землю в предыдущее состояние – убрать мусор, демонтировать забор и постройки, и вернуть ее в коммунальную собственность.

По законодательству договор аренды земельного участка прекращается по истечении срока, на который он был заключен. После прекращения действия договора арендатор обязан вернуть арендодателю земельный участок в состоянии, не худшем по сравнению с тем, в котором он ее получил в аренду.