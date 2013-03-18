Кличко требует провести выборы мэра Киева в два тура

Кличко также считает, что Рада обязана вернуть мэру полномочия главы КГГА

Оппозиция требует кроме назначения выборов в Киеве на 2 июня принять ряд законов, которые касаются данного вопроса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на заседании Согласительного совета парламента лидер фракции партии «УДАР» Виталий Кличко.

Он отметил, что оппозиция поддерживает дату проведения выборов городского головы и городского совета Киева 2 июня.

В то же время В.Кличко подчеркнул, что, кроме назначения даты выборов, «Верховная Рада должна сделать все, чтобы вернуть киевлянам местное самоуправление». Он подчеркнул, что не позже чем 2 апреля должен быть принят ряд законов, в частности, о предоставлении Киевскому городскому голове прав и полномочий председателя госадминистрации, то есть должны быть совмещены должности.

Также, по словам В.Кличко, должен быть принят закон, который бы предусматривал проведение выборов в Киеве в два тура. Он подчеркнул, что должны быть внесены изменения в ныне действующее законодательство, которые бы позволили предупредить фальсификацию выборов и использование административного ресурса.