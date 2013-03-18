В Киеве пройдет фестиваль документального кино

Docudays UA состоится в Киеве в 10-й раз / Фото: okino.ua

22-28 марта в столичном Доме кино и в кинотеатре «Кинопанорама» будет проходить Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA.

Как сообщили УНИАН в Академии украинской прессы, будет открывать Docudays UA чешская ироническая лента «Твердыня», режиссеры которой Клара Тасовска и Лукаш Кокеш проводят экскурсию по Приднестровью или же по «музею тоталитаризма под открытым небом», где люди научились балансировать на грани существования в «несуществующем государстве» и поглядывать в сторону ЕС. Фильм «Твердыня» признан лучшей чешской документальной лентой 2012 года на престижном кинофестивале в Иглаве.

Ведущие церемонии открытия – журналисты Егор Соболев и Маричка Падалко.

В этом году правозащитные мероприятия и кинопоказы на фестивале Docudays UA объединены специальной темой – «Выбор есть!». Особый фокус – на защиту свободы слова и мирных собраний, доступ к информации и право на свободное выражение взглядов.

Гости фестиваля – известные кинематографисты, правозащитники, журналисты и активисты из Канады, США, Китая, Великобритании, Исландии, Шотландии, Австралии, Аргентины, Египта, Ирана, Туниса, Сирии, Дании, Германии, Польши, Нидерландов, Чехии, Сербии, Финляндии, Азербайджана, Грузии, Румынии, Латвии, Литвы, Эстонии, Конго, Италии, Хорватии, России, Беларуси и Украины.

Фильмы соревнуются в трех конкурсах – Docu/Жизнь, Docu/Право, Docu/Коротко. Каждый конкурс имеет собственное жюри и призовой фонд. Своего фаворита также выбирают студенты и зрители. В этом году среди конкурсантов довольно много победителей таких престижных кинофестивалей, как Sundance, IDFA, Berlinale, Hot Docs.

Организаторы в знак памяти о друге и продюсере фестиваля Андрее Матросове вручат особую премию фильму, в котором увидят больше всего любви. В Доме кино также пройдет специальная выставка фотографий А.Матросова.

Вход на все кинопоказы бесплатный.