Попов приказал за два дня найти деньги на строительство трамваев

Попов решил реанимировать проект «Киевский трамвай»

Председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов дал поручение своим заместителям через два дня изыскать источники финансирования проекта по налаживанию производства трамваев в столице.

Как передает корреспондент, об этом А.Попов сказал сегодня во время заседания коллегии КГГА.

«У нас сегодня забуксовал проект «Киевский трамвай». В действительности это революционный проект, потому что он убивает рынок качеством и ценой. Ни одна компания не сможет конкурировать, если мы его завершим в том виде, в котором мы его запланировали. Завершить мы можем в ближайшие месяцы. Но есть проблема с финансированием», – отметил председатель КГГА.

Обращаясь к руководителям профильных подразделений КГГА и своему заместителю Анатолию Голубченко, который опекается вопросами городского транспорта, А.Попов сказал: «Прошу вас срочно разобраться, где мы можем взять соответствующий ресурс, а если он у нас сегодня есть, то немедленно профинансировать, чтобы не тормозить реализацию этого проекта. Я даю вам два дня. И через два дня дайте мне ответ, как мы профинансируем хотя бы 5-10 млн, чтобы этот проект не буксовал».

По словам председателя КГГА, «поезда из вагонов киевского производства планировалось ввести в эксплуатацию на трамвайных линиях на Борщаговке и Троещине». В то же время, по мнению А.Попова, их можно также запустить на Левом берегу. Он дал поручение изучить такую возможность. «Нужно рассмотреть, чтобы на линии, которая соединяет три наших района, я имею в виду Левый берег в целом, чтобы новые наши вагоны, так называемые «Каштаны», появились и там. Возможно, мы на этой линии киевский поезд также выпустим... Он весьма контрастный и, я думаю, воспримется людьми».

Как сообщал УНИАН, идею производства в Киеве трамвайных вагонов в конце декабря 2011 года высказал А.Попов. Было заявлено, что власти столицы на реализацию проекта предусматривают направить в 2012 году не менее 100 млн грн.

В мае 2012 года руководство КГГА ознакомилось с двумя первыми киевскими трамваями, которые вышли на скоростную линию.

А.Попов сообщил тогда, что предусмотрено, что транспортный парк столицы до конца года пополнится 20 трамваями столичного производства, на что предусмотрены соответствующие средства.

Вагоны изготовляются на мощностях коммунального предприятия «Киевпасстранс».

Как информировал руководитель КП «Киевпасстранс» Николай Ламбудский, в киевских трамваях – новая система управления тягой, новый дизайн и комплектация салона, установлены кондиционеры американского производства, а также установлено видеонаблюдение для водителя. По его информации, один трамвайный вагон киевского производства стоит 4,8 млн грн.