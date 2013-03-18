Строителям, объявившим голодовку, выплатили часть зарплаты

15 марта строители пришли в КГГА с лентами «Голодаю»

Строителям, которые 15 марта в здание КГГА объявили голодовку из-за задолженности по зарплате, вернули часть денег.

Деньги людям лично привез представитель работодателя – «Национальной строительной компании», сообщает «Свідомо».

«Поздно вечером в воскресенье шести строителям выплатили часть денег. Остальные работники остались без зарплаты. Правда, работодатель обещает все вернуть», – рассказал один из организаторов акции протеста Виталий Махинько.

Он отметил, что работодатель, руководствуясь тем, что с работниками нет никаких юридических договоренностей, пытается занизить цены на оплату их труда. «Однако мы не допустим этого», – пообещал Махинько.

Также Виталий заверил, что рабочие обязательно достроят дом, как это пообещали владельцам квартир.

Как сообщалось ранее, строители пришли к КГГА с лентами «Голодаю», чтобы заставить «Национальную строительную компанию» выплатить зарплаты, которых они не получают с начала года. Задолженность 20 человек составляет около 400 тысяч гривен за новостройку на Троещине – по адресу улица Градинская, 9.