В Киеве чиновники начисляли пенсии умершим людям
Пенсии начислялись три года
Работники Пенсионного фонда начислили умершим пенсий на 300 тыс. грн
Прокуратура Подольского района Киева открыла уголовное производство по факту служебной халатности должностных лиц Управления Пенсионного фонда Украины в Подольском районе, которые в течение последних трех лет переплатили пенсионерам почти 300 тыс. грн и начисляли пенсии умершим людям.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Подольского района столицы, прокурорской проверкой установлено, что отделом государственной регистрации актов гражданского состояния Подольского райуправления юстиции в райуправление Пенсионного фонда своевременно направлялись сообщения о смерти людей.
Однако должностные лица райуправления ПФУ оставляли эти сообщения вне поля зрения и годами продолжали начислять пенсии умершим.
К тому же, как выяснилось, должностные лица Подольского ПФУ необоснованно начисляли доплаты, установленные для неработающих пенсионеров.
В целом, в течение 2010-2012 годов должностные лица Управления ПФУ в Подольском районе излишне выплатили работающим пенсионерам, а также перечислили на банковские счета умерших людей почти 300 тыс. грн бюджетных средств.
По решению начальника Управления ПФУ в Подольском районе Киева все эти средства списаны как безнадежные к взиманию, поскольку люди, которым они выплачивались, умерли.
Сведения об уголовном правонарушении прокуратурой Подольского района Киева внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины «Служебная халатность».
На сегодняшний день незаконные начисления пенсии умершим людям уже прекращены. Лица, причастные к хищению государственных средств, устанавливаются.