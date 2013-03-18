Завтра Рада может назначить дату киевских выборов – Рыбак

Рыбак заверил, что будет голосовать за проведение выборов

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак не исключает, что парламент завтра назначит выборы в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

«Выборы нужно проводить. Я за то, чтобы они проводились, и буду голосовать «за», – сказал В.Рыбак.

Он также сказал, что во время Согласительного совета было договорено, что ВР рассмотрит завтра вопрос о назначении выборов в Киеве.

На вопрос, по какой избирательной системе будут проводиться выборы в Киевский городской совет, В.Рыбак ответил, что законопроект Виталия Кличко предусматривает проведение этих выборов на основе действующего закона. Таким образом, Киевский городской голова будет избираться в один тур, а горсовет – по смешанной системе.

«Я не исключаю, что фракции могут договориться и какие-то изменения могут быть в законе», – сказал В.Рыбак.

Как сообщал УНИАН, 7 марта лидер фракции ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления 6 марта предложил парламенту принять решение о назначении на 2 июня выборов мэра столицы и Киевсовета.

Сегодня, 18 марта, лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявил, что, по планам Партии регионов, столичные выборы должны состояться не 2 июня, а в июле – «в тот момент, когда Партия регионов технологически считает, что она получит большую поддержку».

Справка УНИАН. 1 июня 2012 года Киевский городской голова Леонид Черновецкий написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Вопрос о сложении Л.Черновецким полномочий городского головы был рассмотрен на сессии Киевского городского совета 12 июля.

19 июля 2012 года секретарь Киевского городского совета Галина Герега, которая временно исполняет полномочия Киевского городского головы, обратилась в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов мэра столицы, однако парламент до сих пор не определил дату их проведения.