Киев за год заработал на рекламе 100 миллионов

В этом году киевские власти планируют заработать на рекламе 130 миллионов

Киев в 2012 году получил в свой бюджет около 100 млн грн от размещения рекламы, а именно 96,6 млн грн – от внешней рекламы и 0,15 млн грн – от рекламы на транспорте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в интервью журналистам заместитель главы Киевской городской государственной администрации – руководитель аппарата Александр Пузанов, подчеркнув при этом, что операторы рекламы оплатили 100% начислений.

«На 2013 год мы хотим, чтобы бюджет получил минимум 130 млн грн. Это реально, если мы сможем собрать все принадлежащие бюджету средства от рекламы в метро и на транспорте. От внешней рекламы мы ожидаем получить приблизительно в бюджет 115-117 млн грн, если не будет увеличено количество конструкций», – сообщил А.Пузанов.

По данным КГГА, за январь-февраль текущего года уже получено от внешней рекламы 16,4 млн грн и от рекламы на транспорте – 1 млн грн.

А.Пузанов отметил проблему с тарифами на рекламу на транспорте. Он объяснил, что руководством транспортных предприятий еще в 2007-2008 годах были заключены длительные договоры, срок действия которых – до 2025-го или до 2034 года. «И настоящие договоры предусматривают невозможность повышения тарифов для соответствующего оператора, который подписал документ с транспортным предприятием. И сейчас мы инициировали судебные процессы по настоящим договорам и пытаемся признать недействительными соответствующие положения, чтобы город имел возможность влиять на эти процессы на этих площадях», – сообщил представитель КГГА.

По его данным, «речь идет о нескольких десятках миллионов гривен» убытков для городского бюджета в результате таких соглашений.

По информации А.Пузанова, в настоящее время в городе продолжаются работы по приведению размещенной рекламы к нормам форматных зон. Так, по состоянию на сегодняшний день полностью освобождена от рекламы «нулевая зона», зоны возле памятников архитектуры, возле памятных комплексов: Софии Киевской, Киево-Печерской Лавры и пр. Почти полностью убраны не соответствующие требованиям рекламные конструкции в 1-й зоне – зоне, которая ограничивает формат 2,14 кв. м (это ул. Крещатик и некоторые другие центральные улицы города).

«Сейчас операторы начнут убирать лишнюю рекламу, уменьшать форматы в так называемой второй форматной зоне, где реклама ограничивается 8 кв. м. Планы на текущий год – это изменение форматов в ІІ и ІІІ форматных зонах. Но здесь количество рекламных конструкций останется таким, которое есть», – сказал А.Пузанов.

Также он отметил, что планируется решить вопрос о соответствии рекламных вывесок архитектуре здания, на которых они размещены. «На этот год задача, чтобы профильное управление КГГА выработало подход, каким образом должна быть вписана в архитектурный ансамбль та или иная реклама», – добавил заместитель председателя КГГА.

По информации А.Пузанова, на демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций в 2012 году было израсходовано до 2 млн грн бюджетных средств. Это те случаи, когда город не мог найти владельца незаконно размещенной рекламы.