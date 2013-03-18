Строители попросят Попова лично заняться долгами по зарплате

Голодающие были вынуждены прекратить акцию протеста в КГГА

Строители, которые 15 марта проводили голодовку в помещении Киевской горгосадминистрации, намерены просить лично председателя КГГА Александра Попова вмешаться в ситуацию с невыплатой им зарплат.

Об этом УНИАН сообщил председатель профсоюза «Серп и молот» украинского профсоюза «Защита труда» Виталий Махинько, который был одним из 7 участников акции голодовки и представляет интересы строителей.

«Завтра мы планируем отнести заявление Александру Попову, в котором мы требуем, чтобы нам все же выплатили заработную плату в полном объеме и чтобы выплатили заработную плату всем 20 рабочим, которые не получили деньги за выполненные работы», – сказал он.

В.Махинько сообщил, что в пятницу строители были вынуждены прекратить акцию в КГГА. «Около 19.00 в приемной выключили свет. Мы остались в помещении. Но спустя некоторое время, где-то около 19.30, пришли около двух десятков милиционеров, которые предложили нам освободить здание и после этого просто вынесли, вытолкали нас из приемной. И этим закончилась наша голодовка в КГГА», – сказал он. При этом, по его словам, охрана КГГА в ситуацию не вмешивалась.

По словам В.Махинько, в воскресенье, 17 марта, с участниками акции связался представитель компании-работодателя и шестерым рабочим была частично выплачена зарплата (пятеро из них принимали участие в акции).

«Но зарплату выплатили меньшую, чем работали. Работодатель воспользовался тем, что у строителей не было договорных документов на руках», – сказал председатель профсоюза.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 15 марта, семеро человек, которые представляют интересы строителей социального жилья в столице, начали акцию голодовки в общественной приемной КГГА с требованием выплаты им зарплаты.

Как объяснял В.Махинько, прекращено строительство по улице Градинской, 9-11. Еще 4 месяца назад строителям, которые работали на этом объекте, должны были выплатить зарплату, но до сих пор это не сделано. По его словам, людям задолжали около 400 тыс. грн на 20 человек.

В.Махинько сообщил, что заказчиком строительства является КП «Жилинвестстрой», генподрядчиком – Киевская жилищная строительная компания, субподрядчиком – Национальная строительная компания, с которой строители и имели договорные отношения.

Утром с голодающими встретился заместитель директора департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА Иван Стас, который пообещал разобраться в ситуации с невыплатой зарплат и, при необходимости, помочь в решении вопроса.

Во второй половине дня 15 марта в КГГА сообщили, что подготовили обращение к прокуратуре города с просьбой провести расследование по делу пострадавших строителей, «с которыми не рассчитались частные компании-застройщики за выполненные работы при строительстве жилья».

Было заявлено, что Киев окажет работникам юридическую поддержку в суде. Также информировалось, что А.Попов поручил своим заместителям детально изучить ситуацию.