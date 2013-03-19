Киев начинают убирать и озеленять после зимы

В апреле состоятся два масштабных субботника / Фото: КГГА

Завтра в столице стартует весенний двухмесячник по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующее распоряжение подписал председатель КГГА Александр Попов.

В ходе весеннего двухмесячника, который завершится 10 мая, столичные коммунальщики подготовят объекты городской инфраструктуры к проведению общегосударственных и общегородских мероприятий.

В течение весеннего двухмесячника состоятся два масштабных субботника: 6 апреля – в рамках акции «За чистую окружающую среду» и 20 апреля – в День окружающей среды.

Создан и утвержден состав городской профильной комиссии во главе с первым заместителем председателя КГГА Александром Мазурчаком, которая еженедельно будет инспектировать районы Киева и контролировать выполнение плановых показателей.

С 20 марта будут функционировать и районные комиссии по благоустройству. Так, первых два района – Печерский и Шевченковский – городская комиссия по благоустройству будет объезжать 27 марта. Дарницкий и Голосеевский районы будут инспектировать 3 апреля, территории Подольского и Оболонского районов профильная комиссия будет объезжать 10 апреля. 17 апреля проверят выполнение плановых показателей и состояние уборки территорий Деснянского и Днепровского районов, а Святошинский и Соломенский проинспектируют 24 апреля.

Во время объездов председатели районных государственных администраций будут отчитываться о выполнении мер и протокольных поручений комиссии, а также об инициативных мерах по улучшению благоустройства в районах. Итоговое заседание состоится 17 мая текущего года.

А.Мазурчак поручил профильному департаменту и председателям райгосадминистраций наладить четкое сотрудничество между столичными перевозчиками и жилищными организациями по стабильному вывозу мусора как с территорий жилищной застройки, так и из парков и скверов.