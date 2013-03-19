Киевсовет отдал перевозчику земли на 90 миллионов

Киевсовет в 2008 году передал перевозчику в аренду три земельных участка

Прокуратура Шевченковского района Киева заявила в Хозяйственный суд три иска с требованием обязать ЗАО «Транспортник» вернуть в коммунальную собственность 8 га земли в центре столицы стоимостью более 90 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Шевченковского района города, Киевсовет в 2008 году передал ЗАО «Транспортник» в аренду три земельных участка общей площадью 8 га по ул. Дегтяревская, 25-А для строительства, эксплуатации и обслуживания жилищного комплекса со встроенно-придомовыми помещениями, паркингом и гостинично-офисным центром.

Прокурорской проверкой установлено, что ЗАО «Транспортник» в течение последних трех лет систематически не платит арендную плату за пользование землей.

По информации Государственной налоговой инспекции в Шевченковском районе Киева, налоговый долг общества составляет почти 8 млн грн.

По законодательству, неуплата земельного налога или арендной платы является основанием для прекращения права пользования земельным участком.

В исках прокуратура района требует расторгнуть договоры аренды земли с ЗАО «Транспортник» и обязать общество вернуть ее в коммунальную собственность.