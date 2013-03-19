СМИ: Пабат вернулся в Украину

Пабату предстоит несколько пластических операций

Глава фракции «Гражданский актив Киева» Александр Пабат, пострадавший от взрыва фейерверка, на днях вернулся в Украину из немецкой клиники, где находился на лечении, сообщает «Сегодня».

По информации коллег и друзей Пабата, ему уже значительно лучше.

«Саша прилетел в Украину на выходных. Чувствует он себя не очень хорошо, но потихоньку отходит. Зрение вернулось пока не полностью: он может отличить только день или ночь на дворе. На восстановление зрения может уйти от нескольких недель до нескольких месяцев – организм должен отреагировать на курс лечения. Насколько я знаю, после полученных травм ему сделали несколько пластических операций, и прежнюю внешность будут возвращать постепенно, в несколько этапов. Пластику будут делать в Украине или за границей», – рассказал изданию источник в окружении Пабата.

Стоит отметить, что глава фракции ГАК вернулся в Украину накануне своего дня рождения – 22 марта Александру исполняется 39 лет.

Напомним, Александр Пабат 2 февраля отмечал на даче день рождения сына. В честь ребенка запускали салют, однако по неизвестной причине фейерверк не сработал. Когда Александр наклонился над устройством, чтобы посмотреть, в чем дело, одна из ракет взорвалась и попала ему в лицо.

В результате ЧП Александр получил сильные ожоги, были раздроблены лицевые кости, он потерял один глаз. Через пять дней Александра перевезли в одну из клиник Германии, где он проходил курс лечения.