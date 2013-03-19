В Киеве 75-летний пенсионер ранил из револьвера свою жену

Мужчина утверждает, что нашел револьвер на огороде / Фото: board.com.ua

В Подольском районе Киева было совершено покушение на убийство – 75-летний мужчина во время ссоры с женой выстрелил в нее из револьвера.

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

О том, что отец стрелял в мать, правоохранителям по спецлинии «102» сообщил их 41-летний сын. На место происшествия сразу же выехали следственно-оперативные группы столичного милицейского Главка и Подольского райуправления милиции.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники правоохранительных органов установили обстоятельства совершения этого уголовного правонарушения. Вечером в квартире супругов разгорелся скандал. Чтобы поставить точку в семейных розборках, пенсионер достал револьвер и нанес женщине огнестрельные ранения в область головы и предплечья.

71-летняя потерпевшая с полученными телесными повреждениями была госпитализирована в медицинское учреждение.

Пенсионер рассказал оперативникам, что оружие он много лет тому назад нашел на огороде в селе Житомирской области. Потом перевез его в Киев и все это время хранил у себя дома. Когда и у кого приобрел патроны к револьверу, он не помнит.

В настоящее время происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований по квалификации «Покушение на убийство». Подозреваемый задержан. Следствие по делу продолжается.