Яценюк уверен, что ПР пытается отсрочить киевские выборы

По мнению Яценюка, Партия регионов планирует изменить законодательство о выборах

Партия регионов любым способом пытается отсрочить выборы Киевского городского председателя и Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

Он отметил, что сегодня фракция Партии регионов хочет проголосовать за принятие за основу постановления о проведении выборов в Киеве, а затем «вовлечь всех в непонятный процесс внесения изменений в законодательство Украины о выборах».

«Как только ПР заявляет о том, что они хотят честных выборов, то надо от них быстро бежать как черт от ладана, поскольку это означает, что они хотят точно изменить закон так, чтобы сфальсифицировать выборы», – подчеркнул Яценюк.

Он не исключил, что фракция Партия регионов может обратиться в Конституционный Суд Украины по поводу того, чтобы полномочия Киевского городского совета, который будет избран, действовали лишь до 2015 года. Он отметил, что Партия регионов хочет «сфальсифицировать выборы, а для этого ей надо оттянуть их на середину лета, когда наших избирателей будет не так много».

А.Яценюк убежден, что три оппозиционные силы выберут единого кандидата на пост мэра и сделают все для того, чтобы на каждом из округов был один представитель от оппозиции.