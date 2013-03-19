На пожаре в центре Киева спасена женщина

При ликвидации возгорания пожарные спасли 84-летнюю женщину

18 марта в Шевченковском районе Киеве загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажного жилого дома по улице Пушкинской, 39.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве, запах гари почувствовала соседка, которая проживает на верхнем этаже. Она позвонила по номеру «101» и рассказала о возгорании пожарно-спасательной службе.

На вызов оперативно отреагировали пожарные расчеты. Сразу после поступления сообщения о пожаре, в 13:20 пожарные выехали по указанному адресу. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что возгорание возникло на кухне.

Одни бойцы тушили пожар, другие – вывели 84-летнюю женщину на свежий воздух. Врачи осмотрели ее и оказали первую неотложную медицинскую помощь.

Под действием высокой температуры огня сгорела и повреждена кухонная мебель, газовая плита, разобрано 2 кв. м деревянных перекрытий между третьим и четвертым этажами, закопчены стены и потолок квартиры.

Причина пожара и материальный ущерб пока неизвестны.