Киевские коммунальщики растратили 300 тысяч гривен

300 тыс. грн предназначались для высадки деревьев

Прокуратура Дарницкого района Киева открыла уголовное производство в отношении должностных лиц коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района, которые растратили почти 300 тыс. грн, выделенных из местного бюджета на озеленение столицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Дарницкого района города Киева.

В частности, прокурорской проверкой установлено, что коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений в декабре прошлого года заключило с ООО «Транс Инвестбуд» договор о высадке деревьев на уличных распределителях и скверах Дарницкого района Киева.

Через несколько дней должностные лица коммунального предприятия подписали акты приема выполненных работ, на основании которого районное управление Государственной казначейской службы перечислило частному предприятию почти 300 тыс. грн бюджетных средств.

Между тем, как выяснилось, частное предприятие, на счет которого поступили бюджетные средства, никаких работ по высадке деревьев не выполняло. Как установлено прокурорской проверкой, работы по озеленению парков и скверов Дарницкого района были выполнены работниками коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений.

Прокуратура Дарницкого района Киева внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины – «Злоупотребление властью или служебным положением» и по ч. 2 ст. 366 УКУ – «Служебная подделка».

Досудебное расследование по уголовному производству поручено Дарницкому райуправлению милиции.