Рада перенесла рассмотрение вопроса о выборах в Киеве на завтра

Рыбак пообещал, что вопрос киевских выборов будет первым

Верховная Рада завтра первым рассмотрит вопрос о назначении выборов мэра Киева и депутатов горсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Рыбак сказал на заседании парламента.

Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк предлагал, чтобы парламент отложил рассмотрение вопроса о назначении дат внеочередных местных выборов, а сегодня рассмотрел вопрос о выборах в столице.

В свою очередь, народный депутат от КПУ Адам Мартынюк подчеркнул, что, в соответствии с Регламентом ВР, нельзя переходить к другому вопросу повестки дня, не рассмотрев вопроса, который был объявлен председательствующим на заседании парламента. Он напомнил, что В.Рыбак уже объявил о рассмотрении вопроса о назначении внеочередных местных выборов.

Таким образом, парламент сейчас должен проголосовать за 117 проектов постановлений о назначении дат выборов в ряде населенных пунктах. За каждое постановление депутаты голосуют отдельно.

Поскольку на утреннем заседании не была продлена работа парламента до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня, то председатель ВР имеет право продлить вечернее заседание лишь на 15 минут, то есть до 18.15.

Таким образом, сегодня парламент не успеет рассмотреть вопрос о назначении выборов в Киеве.