В Киевской области укрепят дамбы полигона бытовых отходов

На полигоне №5 также внедрят технологию обезвреживания фильтрата

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов провел совещание относительно дальнейшего функционирования полигона твердых бытовых отходов №5, который находится в поселке Подгорцы Обуховского района Киевской области и эксплуатируется ОАО «Киевспецтранс».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в совещании приняли участие представители профильных структурных подразделений горадминистрации, руководство Киевской области, а также представители поселковых советов населенных пунктов, прилегающих к полигону.

Они обсудили первоочередные меры, направленные на улучшение функционирования полигона №5: укрепление устойчивости дамб полигона и решение вопроса по внедрению технологии обезвреживания фильтрата, говорится в сообщении.

Вместе с тем, как отметили в КГГА, город комплексно решать проблему переработки и утилизации твердых бытовых отходов. В частности, речь идет о наращивании сортировочных линий и контейнеров для раздельного сбора мусора, а также строительстве мусороперерабатывающих комплексов. Такой подход позволит увеличить глубину переработки бытовых отходов более чем на 50%, а значит, уменьшит нагрузку на полигон, будет способствовать решению проблем, связанных с функционированием полигона, в том числе и с накоплением фильтрата, подчеркивается в сообщении.