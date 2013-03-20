В Киеве водитель сбил ребенка и скрылся

ГАИ разыскивает свидетелей аварии / Фото: пресс-служба ГАИ Киева

В Киеве ГАИ разыскивает водителя, который сбил ребенка и скрылся с места происшествия.

Как сообщили УНИАН в столичном управлении Госавтоинспекции, дорожно-транспортное происшествие произошло в Днепровском районе на улице Березняковской, 24, вчера, 19 марта, в 18 часов.

Неустановленный автомобиль совершил наезд на 12-летнего ребенка, который с закрытой черепно-мозговой травмой доставлен в больницу.

По предварительным данным, в действиях водителя видится нарушение п. 2.10 ПДД (оставление места происшествия), говорится в сообщении.

ГАИ разыскивает свидетелей этого дорожно-транспортного происшествия и просит предоставлять информацию на телефон горячей линии 483-70-64.