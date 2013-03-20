Черновецкий уверяет, что раздавал гречку, чтобы помочь людям

Черновецкий в эфире телепрограммы «В гостях у Дмитрия Гордона» / Фото: Facebook Дмитрия Гордона

Экс-мэр Киева Леонид Черновецкий заявляет, что никогда не покупал голосов избирателей, а гречку раздавал, чтобы помочь людям.

Об этом он сказал в эфире телепрограммы «В гостях у Дмитрия Гордона», сообщает «Украинская правда. Киев».

«Не купишь киевлян ничем. Ты должен быть открытым, порядочным и проявить себя в чем-то», – сказал Черновецкий.

Он рассказал, что, когда избирался в депутаты, «одна из компаний потратила 40 миллионов долларов», пытаясь купить голоса избирателей.

«Ничего у них не получилось – они набрали 1 или 2 процента. Потому что если ты от фонаря идешь и раздаешь, никто за тебя вообще не проголосует», – сказал экс-мэр Киева.

«И это обидно за киевлян, потому что рассказывают всякую ерунду и насаживают, что чуть ли не выиграла гречка Черновецкого. Какая гречка? Да, я помогал и деньгами – когда еще и не собирался в депутаты – и раздавал продукты много лет. И сейчас это делаю. Сейчас даже больше. Но я не покупаю голоса», – сказал Черновецкий.

Он отметил, что «киевлянам важно, какой ты человек».

«Неважно, на каком языке ты говоришь, ты должен быть патриотом Киева и Украины, должен быть добрым и порядочным, и главное от фонаря не лезть в никакие депутаты – не выберут. Тебя должны знать по твоей истории, потому что люди голосуют искренне. Это, может, где-то там может пройти, но не в Киеве. В Киеве другие люди – красавцы», – сказал Черновецкий.

Он также дал совет тем, кто хочет стать народным избранником: «Киевляне, кто хочет стать мэром или депутатом (помните): обидно, когда говорят о людях, что они за копейки продают свою совесть и голосуют».