На Киевщине парень нанес начальнику 18 ударов ножом

Молодому человеку грозит до 15 лет тюрьмы / Фото: dirtynews.su

В Киевской области 19-летний молодой человек нанес 18 ударов ножом своему работодателю.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области, в дежурную часть Згуровского райотдела милиции Киевской области позвонил житель села Вольное и сообщил, что во дворе одного из домов соседи обнаружили тело мужчины. На место сразу выехала следственно-оперативная группа. По словам судмедэксперта, смерть потерпевшего наступила в результате ножевого ранения грудной клетки. В целом ему было нанесено не менее восемнадцати ударов ножом, большинство из которых – по лицу.

Потерпевшим оказался 41-летний работодатель, который организовал в подсобном помещении дома нелегальное производство сладостей. Готовились сладости в бетономешалке, куда загружался арахис, сироп и сахар.

Жители сообщили, что мужчина приезжал в село нечасто, только чтобы забрать очередную партию арахиса в глазури. Проживал он в столице – нанимал жилье. В Вольном продукцию производил 19-летний молодой человек. Оба – выходцы из постсоветских стран.

Молодой работник, который загадочно исчез, стал одним из главных подозреваемых. В ходе проведения первоочередных оперативно-розыскных мероприятий милиция установила его личность и через сутки задержала. Злоумышленник, который во всем сознался, скрывался в лесу, пока не натолкнулся на милицейскую засаду. Как выяснилось, во время очередного визита работодатель стал нецензурно оскорблять парня, потому что он якобы испортил партию арахиса. Тот не выдержал и схватился за нож. Когда же начальник упал без признаков жизни, парень вытащил из его карманов мобильный телефон и ключи от автомобиля, сел за руль «Газели» и уехал. Через двадцать километров в баке закончился бензин. Оставив автомобиль на дороге, злоумышленник скрылся в лесу.

По данному факту следователями Згуровского райотдела милиции было открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Вещественные доказательства, изъятые с места происшествия, направлены на экспертизу. Парню, который сейчас находится в следственном изоляторе, грозит до 15 лет заключения. Продолжается следствие.

Милиция устанавливает информацию относительно нелегального производства сладостей, а именно – причастных к этому лиц, мест закупки сырья и реализации готовой продукции. По факту нелегального производства открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 227 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное введение в оборот на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции).