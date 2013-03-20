Киевляне против переноса супермаркетов за город (опрос)

Идея переноса супермаркетов принадлежит регионалу Олегу Цареву

Подавляющее большинство киевлян не поддерживают идею вынесения гипермаркетов за пределы города.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

В частности, согласно результатам исследования, 78% респондентов высказались против инициативы вынести все супермаркеты и гипермаркеты за пределы города не менее чем на 5 км. Положительно относятся к этому 14%. Вместе с тем 5% опрошенных это безразлично, а 3% – не определились по этому поводу.

Как отмечают социологи, характерно, что чем моложе респонденты, чем выше у них образование, тем меньше они поддерживают инициативу вынести гипермаркеты за пределы города. В частности, идею не поддерживают более 80% молодежи.

Женщины также меньше поддерживают идею, чем мужчины.

Опрос проводился с 25 февраля по 6 марта. Методом телефонного опроса было опрошено 1060 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2%.

Как сообщалось, народный депутат от Партии регионов Олег Царев зарегистрировал законопроект, которым предлагается ограничить функционирование торговых сетей на территории всех населенных пунктов.

Так, согласно законопроекту, в пределах города смогут работать только продовольственные или смешанные магазины (продукты питания и непродовольственные товары) общей площадью до 300 кв. м. Универсамы, супер- и гипермаркеты планируется вынести за пределы населенных пунктов на расстояние не менее 5 км.

Им предложат жесткий график работы: покупатели смогут приобрести товары лишь с понедельника по субботу и только с 9.00 до 20.00. Воскресенье и праздничные дни станут обязательными выходными. Депутат предложил оставить торговым сетям год переходного периода.

О.Царев мотивирует свою инициативу развитием малого и среднего бизнеса, которое, по его словам, уничтожается большими сетями.