В Киеве весной высадят 7 миллионов цветов

В столице стартовал двухмесячник по благоустройству

В Киеве во время весеннего двухмесячника по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния города зеленстроевцы высадят 7 млн цветов и 500 тысяч кустов роз.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, также этой весной на улицах столицы появятся еще 4 тысячи деревьев и более 10 тысяч кустов. Также специалисты зеленого хозяйства восстановят более 50 тысяч га газонов.

В течение двухмесячника зеленстроевцы планируют провести четыре масштабных субботника: 6 апреля, 13 апреля, 20 апреля и 29 апреля.

Для уборки столичных парков и скверов было закуплено достаточное количество инвентаря, говорится в сообщении.

Кроме того, в апреле коммунальное объединение «Киевзеленстрой» планирует закупить средства малой механизации, что значительно облегчит работу специалистов районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений.

Сегодня, 20 марта, в столице стартовал весенний двухмесячник по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния города.