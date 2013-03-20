Схему размещения МАФов в Киеве сделают открытой

Такой подход позволит оперативно выявлять незаконные киоски

В Киевской горгосадминистрации решено бороться с незаконными МАФами, делая ставку на открытость и прозрачность. По поручению руководителя Киева Александра Попова сейчас специалисты КГГА разрабатывают новую, очень подробную Комплексную схему размещения малых архитектурных форм в городе.

Схема будет полностью открытой, ее разместят в свободном доступе на сайте КО «Институт Генерального плана города Киева» (http://kievgenplan.grad.gov.ua/). Как рассчитывают в КГГА, такой подход позволит городским властям с помощью киевлян оперативно выявлять незаконные киоски и пресекать нелегальную торговлю.

«Сегодня киевляне регулярно обращаются в Контактный центр, в районные администрации с просьбой проверить законность размещения того или иного киоска. Новая схема позволит жителям города оперативно выявлять незаконные киоски и информировать об этом городскую власть», – сказал заместитель главы КГГА Анатолий Голубченко.

Как сообщил Анатолий Голубченко, на сегодняшний день разработана схема размещения малых архитектурных форм в масштабе 1:2000, но она позволяет определить места размещения киосков лишь приблизительно, с точностью до 10 метров. Новая комплексная схема разрабатывается в масштабе 1:500. «Таким образом, мы с точностью до 25 см определим размещение временного сооружения», – заявил Голубченко.

Комплексная схема пригодится и предпринимателям. Для них будет полезной информация о наличии свободных мест для размещения киосков: занятые узаконенные места будут обозначены красным цветом, незанятые – зеленым.

Как ранее сообщалось, глава КГГА Александр Попов заявил, что городская власть намерена навести порядок в сфере МАФов. «Начинаем действительно жестко наводить порядок в этой сфере, – сказал руководитель Киева Александр Попов 18 марта на расширенном заседании Коллегии КГГА. – Поручаю директору Департамента городского благоустройства Сергею Садовому предупредить всех владельцев МАФов, работающих вне рамок закона, о том, что такие киоски будут в обязательном порядке демонтированы».