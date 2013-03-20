В Киеве запустят новый трамвай с тремя вагонами

Презентуют новый трамвай в мае 2013 года

На производственных площадях КП «Киевпасстранс» продолжается производство нового трехсекционного трамвайного поезда, длиной 31 м и вместимостью до 300 пассажиров. Презентовать общественности его планируют уже в мае текущего года, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Трамвайный поезд будет отвечать современным характеристикам общественного транспорта. Он, в частности, будет оборудован системой кондиционирования воздуха для пассажиров и водителя, электронным информационным обеспечением, в том числе и для лиц с изъянами зрения.

Каждая секция трамвая на 40-45% будет иметь пол низкого уровня, что позволит ускорить обмен пассажиров на остановках, а наличие откидных рамп для заезда кресел-колясок обеспечит возможность пользования трамвайным сообщением людям с особыми потребностями.

Кроме того, трамвай будет иметь усовершенствованную тормозную систему. А современная электронная система управления тягой позволит до 40% сохранять электроэнергию по сравнению со старым подвижным составом и обеспечит надежность и плавность динамических характеристик нового трамвая.

Производство собственных трамваев в столице началось 2 года тому назад по поручению председателя Киевской городской государственной администрации Александра Попова. Первый трамвайный вагон модели Т-3UА-3 или, как его назвали в народе, «Каштан» был презентован общественности в декабре 2011 году. Его длина составляет 15,2 м, а вместимость – 148 пассажиров.

«Мы начали производство трамваев два года назад, чтобы удовлетворить потребности города в обновлении подвижного состава. В основном КП «Киевпасстранс» собирает трамваи: мы получаем кузов в металлоконструкциях, а затем собираем его, кабину делаем сами. 80% всех необходимых запчастей покупаем в Украине», – сообщил заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко и отметил, что на базе КП «Киевпасстранс» уже изготовлено 6 таких трамвайных вагонов. Сейчас они эксплуатируются на линии скоростного трамвая на Троещине.