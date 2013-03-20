Попов не будет заводить страницу в соцсетях

По мнению Попова, поручать ведение страниц в соцсетях пресс-секретарю нечестно / Фото: КГГА

Глава Киевгоргосадминистрации Александр Попов не заводит собственную страничку в социальных сетях, потому что вести ее регулярно у него нет времени.

Об этом сказал журналистам сам руководитель Киева, отвечая на вопрос, почему он до сих пор не обзавелся собственным аккаунтом в Facebook или хотя бы в «Одноклассниках».

«Откровенно говоря, единственная причина – понимание того, что регулярно наполнять страницу в соцсети у меня просто не будет времени. Руководство столицей требует абсолютной сосредоточенности, и свободного времени у меня практически нет. Я слышал, что за некоторых политиков их странички ведут пресс-секретари. Но не считаю такой подход приемлемым для себя. Это было бы нечестно по отношению к людям, которые обращаются именно к тебе», – сказал Александр Попов.

На замечание журналистов, что заместители главы КГГА, в частности Александр Мазурчак и Руслан Крамаренко, ведут свои странички в Facebook, причем самостоятельно, руководитель города пошутил: «Ну их же (заместителей) шестеро, а я один. Наверное, у них работы чуть поменьше, а времени чуть побольше».

При этом глава КГГА отметил, что не ощущает недостатка в прямой коммуникации с киевлянами. «Я много общаюсь с киевлянами. В том числе уже несколько лет мы практикуем «внезапные» выезды без предупреждения районного руководства. На месте выслушиваем людей, здесь же решаем проблемы. Считаю, это эффективная коммуникация», – сказал Александр Попов. При этом он добавил, что также регулярно следит за информацией, поступающей от киевлян в Call-центр, и каждый понедельник общается с жителями города в прямом эфире ТРК «Киев».

«Что касается одноклассников, то с ними я общаюсь по старинке, по телефону. Кроме того, мы каждый год встречаемся, идем к нашей классной руководительнице. Мы приверженцы живого общения», – сказал Александр Попов.