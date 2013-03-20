Яценюк обещает с 3 июня заблокировать работу Киевсовета

По мнению Яценюка, Партия регионов знает, что проигрывает Киев

Оппозиция настаивает на принятии в целом решения о выборах в Киеве и обещает заблокировать Киевскую городскую власть с 3 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

Он заявил, что Партия регионов знает, «что они проигрывают город Киев».

«И именно поэтому они решили голосовать постановление в первом чтении. А постановление, принятое в первом чтении, не является принятым», – отметил А.Яценюк.

Он подчеркнул, что оппозиция требует, чтобы постановление о назначении выборов Киевского городского председателя и Киевского городского совета было принято в целом, или «сократить срок рассмотрения этого постановления, чтобы в Киевском городском совете были приняты законные решения для того, чтобы Киевский городской совет работал как орган, который работает исключительно по закону и по Конституции». (Как известно, ВР может сократить срок подготовки законопроекта или проекта постановления ко второму чтению.)

А.Яценюк отметил, что «с 3 июня Киевский городской совет не правомочен, и мы заблокируем Киевский городской совет с 3 июня».

Он подчеркнул, что именно поэтому оппозиция требует от фракции Партии регионов принять решение об объявлении выборов, как этого требует закон и Конституция Украины.

Как сообщал УНИАН, Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления предложил парламенту принять решение о назначении на 2 июня выборов мэра столицы и Киевсовета.

В то же время 18 марта лидер фракции «Батькивщина» А.Яценюк заявил, что по планам Партии регионов, столичные выборы должны состояться не 2 июня, а в июле – «в тот момент, когда Партия регионов технологически считает, что она получит большую поддержку».

Справка УНИАН. Срок полномочий депутатов Киевского городского совета, избранных в 2008 году, заканчивается в конце мая этого года.

Мэр столицы Леонид Черновецкий досрочно сложил свои полномочия еще 1 июня 2012 года. Его обязанности исполняет секретарь Киевсовета Галина Герега.