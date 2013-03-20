Киевсовет просят переименовать станцию метро «Арсенальная»

Изменить название станции требуют украинские патриотические силы / Фото: imworld.ru

Переименовать станцию киевского метро «Арсенальная» в честь Ивана Мазепы требуют от Киевсовета представители украинских патриотических сил.

Об этом говорится в соответствующем обращении, принятом сегодня представителями Киевских городских организаций Украинской народной партии, КУНа, «Нашей Украины», УНА-УНСО, Украинской партии, ВУО «Просвита», ОУН и других, сообщили УНИАН в пресс-службе УНП.

Авторы обращения также требуют отменить решение Киевсовета о переименовании ул. И.Мазепы в ул. Лаврскую и вернуть предыдущее название; а также присвоить Арсенальной площади имя гетмана Украины Ивана Мазепы.

Под обращением начат сбор подписей, подчеркивается в сообщении.

Также в УНП проинформировали, что сегодня в сквере на площади Славы, где, в соответствии с указом бывшего Президента Виктора Ющенко, должен был быть установлен памятник И.Мазепе, отметили день рождения гетмана.

Участники обратились к председателю КГГА Александру Попову с требованием «прекратить провокацию, направленную на препятствование установлению памятника И.Мазепе» и выполнить, наконец, указ Президента.

*** И.Мазепа (20 марта 1639 г. – 21 сентября 1709 г.) – украинский военный, политический и государственный деятель. Гетман Войска Запорожского, глава казацкого государства на Левобережной (1687-1704) и всей Надднепрянской Украине (1700-1709).