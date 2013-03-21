ПР надеется, что Рада сегодня назначит дату киевских выборов

По словам Чечетова, Партия регионов настроена работать конструктивно

Фракция Партии регионов готова проголосовать в первом чтении за проект постановления относительно назначения очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского председателя.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил представитель фракции Партии регионов Михаил Чечетов.

«Мы будем работать, у нас свое совещание во фракции было. Мы, как всегда, настроены конструктивно работать», – отметил он.

В то же время М.Чечетов выразил надежду, что сегодня парламент проголосует за назначение выборов в Киеве.

«Мы готовы голосовать за Киев в первом чтении», – сказал он.