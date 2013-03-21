ПР надеется, что Рада сегодня назначит дату киевских выборов
10:58, 21 марта 2013Киев
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ПР проголосует за выборы в Киеве
По словам Чечетова, Партия регионов настроена работать конструктивно
Фракция Партии регионов готова проголосовать в первом чтении за проект постановления относительно назначения очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского председателя.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил представитель фракции Партии регионов Михаил Чечетов.
«Мы будем работать, у нас свое совещание во фракции было. Мы, как всегда, настроены конструктивно работать», – отметил он.
В то же время М.Чечетов выразил надежду, что сегодня парламент проголосует за назначение выборов в Киеве.
«Мы готовы голосовать за Киев в первом чтении», – сказал он.
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