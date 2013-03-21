Деньги на выборы в Киеве будут искать после назначения их даты

Жвания заверил, что будут назначены выборы – будут и деньги

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Давид Жвания отмечает, что средства на выборы в Киеве будут выделены после назначения даты их проведения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.Жвания сказал в своем выступлении во время обсуждения проекта постановления о назначении очередных выборов депутатов Киевского городского совета и мэра города, отвечая на вопрос народного депутата от «Батькивщины» Руслана Князевича относительно финансирования этих выборов.

Д.Жвания отметил, что комитет направил Министерству финансов обращение относительно финансирования выборов в Киеве, а также других внеочередных местных выборов.

«Будут назначены выборы – будут и деньги», – сказал он.

Кроме того, Д.Жвания отметил, что комитет рекомендует ВР принять проект постановления депутатов от «УДАРа» Виталия Кличко, Виталия Ковальчука и Валерия Карпунцова, которым киевские выборы предлагается назначить на 2 июня.

Д.Жвания также подчеркнул, что комитет работал над этим вопросом вместе со специалистами.