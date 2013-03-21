Киевляне смогут отдать свою одежду столичным бездомным

Для бездомных теплая одежда – возможность пережить зиму

Благотворительные организации начали сбор одежды для бездомных столицы. С 1 марта каждый киевлянин сможет передать старую деталь гардероба в специальный приемный пункт – банк гуманитарной одежды. К тем, кто не может отвезти лично, будет выезжать специальный автомобиль.

Об этом сегодня сообщил президент благотворительного фонда «Социальное партнерство» Артем Макеев.

Каждый из нас может быть благотворителем, по своим силам и возможностям помогать людям, которые в этом нуждаются. И для этого вовсе не обязательно давать деньги. «У каждого из нас есть масса вещей, которые вовсе не нужны. Наши шкафы полнятся одеждой, которую мы не носим и уже никогда не будем носить. Мы призываем вас присоединиться к этой программе, ведь именно от вашей помощи, от вашего участия и сочувствия могут зависеть жизни людей», – заверил руководитель ВБФ «Социальное партнерство».

На улицах Киева множество людей, для которых такая одежда является необходимостью, это их возможность не заболеть во время дождя и, попросту, согреться и выжить холодной зимой.

«Уже сейчас мы начинаем формировать запас теплой одежды на следующий холодный сезон. Я призываю всех киевлян присоединиться к этому важному процессу. Ведь, просто передав одежду, вы спасаете человеческие жизни. Эту программу мы назвали «Киевляне для Киевлян», – отметил Артем Макеев.

Сбор одежды осуществляется на базе БЦ «Стефания», который находится по адресу: город Киев, переулок М.Лобачевского, 8-А. Также действует телефонная линия (093) 142 84 57, по которой можно получить необходимую информацию, как сдать вещи или сообщить о потребности в одежде. Более детально ознакомиться с программой вы можете на сайте фонда: http://socpartnerstvo.org/node/353