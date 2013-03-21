Порошенко согласился с оппозицией: выборы в Киеве должны быть 2 июня

Порошенко настаивает на принятии законов о выборах 2 июня

Народный депутат Украины Петр Порошенко считает, что ВР должна проголосовать за постановление о назначении выборов в Киеве на 2 июня и на этой неделе также принять все остальные связанные с ней законодательные акты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время обсуждения проекта постановления о выборах мэра и горсовета Киева.

П.Порошенко отметил, что в законе о Регламенте ВР нет положения, по которому постановление парламента о назначении даты выборов принимается сначала за основу, а затем вносятся изменения.

«Никаких изменений эта процедура не предусматривает, потому что конституционная функция ВР одна – определить дату», – сказал он.

По словам П.Порошенко, все остальные необходимые документы, которые нужно принимать для того, чтобы провести выборы, в частности изменения в бюджет, вопрос о местных избирательных комиссиях, должны быть предусмотрены нормами отдельного законодательства, которое нужно принять уже на этой неделе.

«Но для того, чтобы открыть этот процесс, именно сейчас в полном объеме зал должен проголосовать за выборы в Киеве 2 июня», – сказал он.

Кроме того, П.Порошенко заметил, что не понимает, почему обращение в Конституционный Суд стало основанием для того, чтобы отсрочить принятие решения ВР.

«Какие-то политические силы в этом зале пытаются обмануть киевлян, лишить их права выбора», – сказал он, и выразил убеждение, что сегодня соответствующее постановление будет поддержано.