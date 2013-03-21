Томенко: Власть хочет или выборов без киевлян, или – в 2015 году

Томенко уверен, что власть не заинтересована проводить выборы 2 июня

Народный депутат из фракции «Батькивщина» Николай Томенко прогнозирует, что власть рассматривает два плана действий по Киеву: первый – выборы в столице без киевлян, второй – выборы в 2015 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Томенко, об этом он заявил, комментируя то, что коммунисты и регионалы не проголосовали за проведение выборов в Киеве 2 июня, взамен предложили голосовать соответствующее постановление в первом чтении с последующим учетом решения Конституционного Суда.

«Это означает, что власть не заинтересована проводить выборы 2 июня, а потому «подвесила» этот вопрос, чтобы проанализировать, как сохранить власть в Киеве до президентских выборов 2015 года», – отметил народный депутат.

В связи с чем, по его мнению, рассматривается два сценария. Суть первого варианта заключается в следующем: если киевляне, общественность и международное сообщество крайне негативно отреагируют на затягивание проведения выборов, тогда власть пойдет на проведение выборов Киевского городского головы поздним летом, когда в столице останется меньшинство населения. «Тогда, используя ресурс «бюджетников и бабушек», власть изберет своего мэра Киева без киевлян. Ведь понятно, что в таком случае на выборы придет меньше половины населения столицы, и мэр будет избран 10 или 15 процентами избирателей от общего количества», – отметил Томенко.

По его мнению, в таком варианте выборы в Киевский городской совет вообще не рассматриваются, поскольку власти вполне понятно, что даже при «летних обстоятельствах» выборы в Киевсовет она не выиграет. «Как известно, закон предусматривает смешанную систему выборов, поэтому в Киевсовет пройдут 60 депутатов от партийных списков и 60 депутатов от округов. Но все равно большинство Киевсовета будет сформировано не Партией регионов, а «Батькивщиной», УДАРом и «Свободой», – отметил политик.

По его словам, суть второго варианта заключается в том, чтобы удалось сбить напряжение вокруг выборов в Киеве. «Тогда процесс оттягивания выборов достигнет 2015 года для того, чтобы на президентских выборах Виктор Янукович имел своего представителя, который бы организационно, кадрово и финансово максимально способствовал соответствующему желаемому результату Януковича на президентских выборах», – считает Томенко.