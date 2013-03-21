Прокуратура требует вернуть государству 60 га Беличанского леса

Коцюбинский поселковый совет бесплатно раздал земли Беличанского леса

Прокуратурой Ирпеня Киевской области в текущем году заявлено 426 исков об отмене решений Коцюбинского поселкового совета и признании недействительными государственных актов на право собственности на земельные участки так называемого Беличанского леса общей площадью почти 60 га. Еще 75 исков уже подготовлены и будут поданы в суд, сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Указанные иски заявлены с целью устранить нарушения требований земельного и градостроительного законодательства Украины, допущенные Коцюбинским поселковым советом.

В частности, вне пределов юрисдикции поселковым советом в течение 2008-2010 годов приняты решения, которыми бесплатно переданы земельные участки для жилищной и общественной застройки в собственность 501 гражданину.

Кроме того, совет предоставил разрешение на разработку проектов землеустройства по отводу земельных участков 5 жилищно-строительным кооперативам.

Прокуратурой области в Киевский окружный административный суд заявлено 5 административных исков об отмене этих решений поселкового совета.

Справка УНИАН. В феврале 2012 года Коцюбинский поселковый совет направил в Киевсовет для согласования смежным советом проект землеустройства по изменению границ поселка за счет земель лесного фонда Киева, которые числятся за коммунальным предприятием «Святошинское лесопарковое хозяйство», площадью 3421,8 га.

6 апреля Киевсовет принял решение, которым не согласовал проект землеустройства по изменению границ поселка Коцюбинское за счет земель столицы.

Коцюбинский поселковый совет обжаловал это решение в Окружном административном суде Киева. Суд удовлетворил исковые требования поселкового совета.

1 ноября Киевсовет принял решение обратиться к Президенту Украины, председателю Верховной Рады и Генеральной прокуратуре с просьбой защитить целостность столицы в связи с действиями Коцюбинского поселкового совета по раздаче земель Беличанского леса.