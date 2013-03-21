СМИ: В Киеве на парковке убили директора строительной фирмы

Мужчину нашли возле собственного автомобиля

Милиция Дарницкого района Киева устанавливает свидетелей убийства 43-летнего мужчины.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, 20 марта вечером в дежурную часть Дарницкого РУ ГУМВД Украины в городе Киеве по спецлинии «102» поступило сообщение, что на ул. Е.Чавдара, 1, найден без сознания мужчина с телесными повреждениями головы.

По указанному адресу выехали руководство столичной и районной милиции, следственно-оперативная группа и оперативные подразделения.

На парковочной площадке возле собственного автомобиля правоохранители обнаружили труп 43-летнего мужчины с телесными повреждениями. По предварительным заключениям судебно-медицинского эксперта, который осматривал тело на месте происшествия, смерть потерпевшего наступила вследствие рубленой раны лобной части головы. Для окончательной причины смерти тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Сведения по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». В настоящее время принимаются меры по установлению свидетелей и очевидцев этого уголовного правонарушения, а также устанавливаются все обстоятельства содеянного.

Как сообщает «Обозреватель», убитый был директором строительной фирмы.