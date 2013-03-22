В Киеве газотехнический инспектор попался на взятке в 6 тысяч долларов

Инспектор требовал взятку за выдачу разрешительной документации / Фото: investigator.org.ua

Прокуратура Киева совместно с работниками СБУ задержала во время получения взятки контролера Государственной инспекции надзора в газовом комплексе и химической промышленности.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева, газотехнический инспектор вымогал и получил от предпринимателя 3 тысячи 250 долларов США за согласование и выдачу разрешительной документации.

Как выяснилось, это уже вторая часть взятки. Первую часть – 3 тысячи долларов – контролер получил неделю назад.

Взяточник задержан, осуществляются первоочередные следственные действия.