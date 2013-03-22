В Киеве газотехнический инспектор попался на взятке в 6 тысяч долларов
10:44, 22 марта 2013Киев
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Взяточник задержан
Инспектор требовал взятку за выдачу разрешительной документации / Фото: investigator.org.ua
Прокуратура Киева совместно с работниками СБУ задержала во время получения взятки контролера Государственной инспекции надзора в газовом комплексе и химической промышленности.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева, газотехнический инспектор вымогал и получил от предпринимателя 3 тысячи 250 долларов США за согласование и выдачу разрешительной документации.
Как выяснилось, это уже вторая часть взятки. Первую часть – 3 тысячи долларов – контролер получил неделю назад.
Взяточник задержан, осуществляются первоочередные следственные действия.
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