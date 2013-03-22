Киевлян зовут строить скворечники и встречать птиц

Коммунальщики планируют построить 100 скворечников

23 марта в 11.00 в столичном парке имени Максима Рыльского (проспект 40-летия Октября, 87) начнется акция «Праздник встречи птиц».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в мероприятии примут участие руководство города, известный музыкант Олег Скрипка, олимпийские чемпионы, депутаты Киевсовета и столичные школьники.

Специалисты коммунального объединения «Киевзеленстрой» подготовили материалы для изготовления и раскрашивания 100 домиков для скворцов.

Эксклюзив от лесопаркового хозяйства – двухэтажный домик для птиц – ожидает творческих личностей, которые предложат наиболее фантастический рисунок для скворечника.

Для изготовления скворечников использовалась древесина из поваленных ветром деревьев, которые не повреждены и здоровые, а для окрашивания будет использована специальная экокраска, не отпугиващая птиц.

Акция состоится в рамках совместных мероприятий Департамента образования и науки, молодежи и спорта и коммунального объединения «Киевзеленстрой». План совместных мероприятий был подписан в октябре 2013 года.