Столичная ГАИ поймала 7 пьяных водителей маршруток

За месяц ГАИ выявила 1717 нарушений ПДД водителями маршруток

В Киеве только в марте выявили семь водителей маршруток, которые перевозили людей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ Киева, с 1 по 31 марта в Украине проводится комплекс мероприятий по профилактике аварийности на пассажирском автотранспорте. Во время проверок особое внимание обращается на выявление грубых нарушений Правил дорожного движения водителями пассажирского автотранспорта, что существенно влияет на состояние аварийности. Это, в частности, превышение установленной скорости движения, создание аварийной ситуации, управление автотранспортом в нетрезвом состоянии.

В Киеве только за последние трое суток сотрудники ГАИ в Соломенском и Голосеевском районах выявили двух нетрезвых водителей маршруток.

Первый случай произошел 19 марта в 7.00 на улице Смелянской. Сотрудники ГАИ остановили маршрутный автобус «Богдан». Во время проверки оказалось, что 39-летний водитель, житель Житомирской области, управлял автобусом с явными признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского осмотра на состояние опьянения водитель в присутствии двух свидетелей отказался. Составлен соответствующий админпротокол и изъято удостоверение на право управления.

Другой нетрезвый водитель был задержан инспекторами ГАИ 21 марта около 6.00 на Кольцевой дороге, вблизи Одесской площади. За остановку на пешеходном переходе инспекторы ГАИ остановили маршрутку. Оказалось, что ее 51-летний водитель находится в нетрезвом состоянии. Он также был отстранен от управления. Кроме того, инспекторы ГАИ обнаружили технические неисправности машины – из моторного отсека автобуса шел дым. Водитель объяснил, что не работает коробка передач.

20 марта на бульваре Дружбы Народов остановили еще одного водителя – нарушителя ПДД. Он осуществил остановку на второй полосе для посадки пассажиров. Выяснилось, что 39-летний водитель с 2011 года находился в розыске. После составления протокола об административном нарушении водитель для дальнейшего выяснения всех обстоятельств был доставлен в Голосеевское райуправление милиции.

Во время мероприятий было выявлено 1717 нарушений ПДД, допущенных пассажироперевозчиками. Среди них – превышение разрешенной скорости движения (171), нарушение правил остановки и стоянки во время высадки и посадки пассажиров (261), отклонение от указанного маршрута (477).