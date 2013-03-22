На станции киевского метро умерла женщина

ЧП произошло на станции «Театральная» / Фото: Wikimedia

В Киеве 21 марта в 19:30 на станции метро «Театральная» работники метрополитена заметили на платформе женщину, которой стало плохо, и она потеряла сознание.

Об этом сообщает Корреспондент.net со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.

По данным ведомства, работники метро сразу же вызвали «скорую». Медики прибыли в 19:45, однако уже в 19:47 констатировали биологическую смерть женщины. Умершей оказалась 52-летняя жительница столицы.

Как сообщалось, 24 февраля около киевской станции метро «Печерская» был найден мертвый мужчина.