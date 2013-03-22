На киевском складе нашли 100 ящиков просроченных лекарств

Лекарства хранились с нарушением санитарных норм / Фото: «Лекарская правда»

В Киеве СБУ совместно с милицией и прокуратурой выявила склад с медицинскими препаратами, у которых закончился срок пригодности и которые хранились с нарушением санитарных норм.

Как сообщили УНИАН в пресс-секторе УСБУ в городе Киеве, на складе в антисанитарных условиях хранилось более 100 ящиков лекарств различных наименований, в том числе вакцин для детей и препаратов с содержанием наркотических веществ.

Выяснено также, что у найденных медицинских препаратов закончился срок хранения, однако они не были уничтожены в установленном порядке. Также на них отсутствовали какие-либо документы, которые бы подтверждали происхождение и надлежащее хранение указанной продукции.

По материалам УСБУ следователями Голосеевского райуправления ГУМВД Украины в Киеве начато уголовное производство по ч. 1 ст. 227 (умышленное введение в обращение на рынке Украины опасной продукции) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.