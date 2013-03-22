Попов просит у Азарова 100 миллионов на дорогу к аэропорту

По словам Попова, дорогу можно построить только за деньги госбюджета / Фото: КГГА

Киевская городская государственная администрация ожидает решения правительства о строительстве дороги к международному аэропорту «Киев» (Жуляны). Стоимость проекта составит около 100 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

«Мы подали предложение в Кабинет министров, так как дорогу можно построить только за деньги государственного бюджета как субвенции на функции столицы. Это предложение рассматривается сейчас в Кабмине, и, насколько я знаю, готовится определенное решение», – сообщил А.Попов.

По его словам, в течение месяца будет понятно, возможно ли продолжить работу над проектом.

«Проект дорогостоящий, около 100 млн грн. Но мы частично профинансировали начало работ», – отметил глава КГГА.

Справка УНИАН. Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 1924 года. В 1994 году Киевский объединенный авиаотряд был разделен на аэропорт и авиакомпанию и с этого момента существует как независимое предприятие.

В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала «А» общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе площадь VIP-зала – 1,5 тыс. кв. м.

Общий объем инвестиций в строительство терминала составил 400 млн грн.

Пропускная способность терминала – до 500 пассажиров в час на вылет. В перспективе планируется расширение терминала с увеличением пропускной способности до 1500 человек в час.