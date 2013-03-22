Водителям советуют не садиться за руль: Киев убирают от снега
Дороги Киева замело
На дорогах работают 328 единиц снегоуборочной техники
Коммунальная корпорация «Киевавтодор» для уборки дорожной сети столицы задействовала 328 единиц снегоуборочной техники, среди которых 81 единица – снегоочистительные машины, 87 – солеразбрасыватели.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на «Киевавтодор».
В режиме ручной уборки работают 56 бригад, а это больше 400 человек. Работа будет продолжаться и ночью – убирать автодороги ночью будут 242 единицы техники, а также 150 работников на ручной уборке.
Бесперебойную работу дорожников и организацию дорожного движения в сложных погодных условиях обеспечивает Госавтоинспекция. В связи со сложной погодной ситуацией «Киевавтодор» просит водителей не парковаться в центре города и без неотложной необходимости воздержаться от поездок, чтобы минимизировать препятствия дорожным службам во время интенсивной расчистки улично-дорожной сети от снега.