Водителям советуют не садиться за руль: Киев убирают от снега

На дорогах работают 328 единиц снегоуборочной техники

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» для уборки дорожной сети столицы задействовала 328 единиц снегоуборочной техники, среди которых 81 единица – снегоочистительные машины, 87 – солеразбрасыватели.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на «Киевавтодор».

В режиме ручной уборки работают 56 бригад, а это больше 400 человек. Работа будет продолжаться и ночью – убирать автодороги ночью будут 242 единицы техники, а также 150 работников на ручной уборке.

Бесперебойную работу дорожников и организацию дорожного движения в сложных погодных условиях обеспечивает Госавтоинспекция. В связи со сложной погодной ситуацией «Киевавтодор» просит водителей не парковаться в центре города и без неотложной необходимости воздержаться от поездок, чтобы минимизировать препятствия дорожным службам во время интенсивной расчистки улично-дорожной сети от снега.