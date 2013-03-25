Киевляне из-за снегопадов не могут похоронить умерших

На Северном кладбище проводится 40% захоронений

В связи с сильными снегопадами в Киеве и колоссальными заторами на дорогах коммунальный транспорт, обеспечивающий ритуальные услуги, сможет возобновить свою работу в полном объеме лишь ко вторнику.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Александра Мазурчака.

По словам чиновника, захоронения проводились в субботу и в воскресенье на всех кладбищах столицы, кроме Северного, на котором проводят не менее 40% захоронений. Такая ситуация сложилась из-за многокилометровой пробки, парализовавшей движение на трассе Киев-Житомир.

Мазурчак отметил, что на данный момент власти делают все возможное для того, чтобы разгрузить житомирское направление от фур, которые являются главной причиной заторов.

«Сейчас им дали возможность проехать через город. Участок в 40 километров нужно не только разгрузить, но и очистить, а также расчистить подъездные пути к кладбищу, до которого сейчас не может добраться техника. Поэтому мы обращаемся к родственникам умерших с просьбой отнестись с пониманием к возникшей проблеме, которая будет решена до вторника», – заявил Мазурчак.

На данный момент на других городских кладбищах ничего не препятствует проведению захоронений.

Отметим, что по официальной статистике в столице в день умирают от 20 до 60 человек.